RT в Telegram
Подпишись

Губерниев: биатлон — это страсть, энергия

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему любит биатлон.
Губерниев: биатлон — это страсть, энергия
  • РИА Новости

«Биатлон объединяет жизни. Это страсть, энергия. Как поётся в песне Kiss — reason to live. Поэтому, когда его комментирую, я живу!» — цитирует Губерниева Sport24.

Он также отметил, что ни с кем не хочет комментировать данный вид спорта. 

Стартовый этап Кубка России по биатлону прошёл 25—26 ноября. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете, в смешанной эстафете выиграла команда Свердловской области.

Ранее состоялась мужская индивидуальная гонка по биатлону на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить