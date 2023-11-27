Губерниев: биатлон — это страсть, энергия

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему любит биатлон.

«Биатлон объединяет жизни. Это страсть, энергия. Как поётся в песне Kiss — reason to live. Поэтому, когда его комментирую, я живу!» — цитирует Губерниева Sport24.

Он также отметил, что ни с кем не хочет комментировать данный вид спорта.

Стартовый этап Кубка России по биатлону прошёл 25—26 ноября. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете, в смешанной эстафете выиграла команда Свердловской области.

Ранее состоялась мужская индивидуальная гонка по биатлону на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.