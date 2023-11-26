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Йоханнес Бё стал третьим в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде

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Состоялась мужская индивидуальная гонка по биатлону на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Йоханнес Бё стал третьим в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Победу в гонке одержал немец Роман Рес, допустивший один промах на четырёх огневых рубежах.

На второй позиции расположился его соотечественник Юстус Штрелов с одной ошибкой на стрельбе (+12,1).

Третий — пятикратный олимпийский чемпион и действующий победитель общего зачёта норвежец Йоханнес Бё, допустивший два промаха (+25,0).

Ранее сообщалось, что Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира.

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