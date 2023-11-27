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Минаков: предложения остаться в США даже не рассматриваю

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Призёр чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков высказался о возможном проживании в США.
Минаков: предложения остаться в США даже не рассматриваю
  • Gettyimages.ru

«Когда ты живёшь в расписании, это гораздо легче заходит. Как правило, люди, которые не находят времени заняться саморазвитием, начинают искать проблемы на пустом месте. Были предложения остаться? Такие предложения даже не рассматриваю», — цитирует Минакова «Матч ТВ».

Минаков на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу (Южная Корея) завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль.

Ранее сообщалось, что Ефимова стала второй на 200 м брассом на чемпионате России.

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