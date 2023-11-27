Минаков: предложения остаться в США даже не рассматриваю
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«Когда ты живёшь в расписании, это гораздо легче заходит. Как правило, люди, которые не находят времени заняться саморазвитием, начинают искать проблемы на пустом месте. Были предложения остаться? Такие предложения даже не рассматриваю», — цитирует Минакова «Матч ТВ».
Минаков на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу (Южная Корея) завоевал две серебряные и одну бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что Ефимова стала второй на 200 м брассом на чемпионате России.