RT в Telegram
Подпишись

В «Сочи» сообщили о повреждениях клубной базы из-за шторма

Короткая ссылка
Глава пресс‑службы футбольного клуба «Сочи» Антон Костров сообщил, что повреждено на клубной базе из-за шторма.
В «Сочи» сообщили о повреждениях клубной базы из-за шторма
  • РИА Новости

«Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал. У команды выходной, сегодня отменены все занятия и в академии», — цитирует Кострова «Матч ТВ».

«Сочи» с десятью очками занимает 16‑е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Александра Точилина 2 декабря примет самарские «Крылья Советов».

26 ноября на черноморском побережье начался «шторм века», его пик пришёлся на ночь 27 ноября. Последствия непогоды коснулись сотни тысяч местных жителей. 

Ранее в пресс-службе «Сочи» выступили с заявлением по поводу состояния команды после «шторма века».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить