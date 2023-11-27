В «Сочи» сообщили о повреждениях клубной базы из-за шторма

Глава пресс‑службы футбольного клуба «Сочи» Антон Костров сообщил, что повреждено на клубной базе из-за шторма.

«Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал. У команды выходной, сегодня отменены все занятия и в академии», — цитирует Кострова «Матч ТВ».

«Сочи» с десятью очками занимает 16‑е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Александра Точилина 2 декабря примет самарские «Крылья Советов».

26 ноября на черноморском побережье начался «шторм века», его пик пришёлся на ночь 27 ноября. Последствия непогоды коснулись сотни тысяч местных жителей.

Ранее в пресс-службе «Сочи» выступили с заявлением по поводу состояния команды после «шторма века».