Теннисистка Шнайдер опустилась на 24 позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей среди россиянок остаётся Людмила Самсонова, занимающая 16-ю позицию. В топ‑20 также входят Дарья Касаткина (18) и Вероника Кудерметова (19).

Диана Шнайдер переместилась с 65‑го на 89‑е место в рейтинге. Камила Рахимова опустилась на сотую строчку.

Первой ракеткой мира является полячка Ига Свёнтек. На второй позиции расположилась белоруска Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка мира Наоми Осака возобновит карьеру в 2024 году.