Сборная Италии второй раз в истории завоевала Кубок Дэвиса
Янник Синнер во второй одиночной игре обыграл Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:0. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. В первой игре Маттео Арнальди взял верх над Алексеем Попыриным — 7:5, 2:6, 6:4.
Счёт в серии до двух побед стал 2-0 в пользу команды с Апеннинского полуострова.
Италия после победы в 1976 году выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович взял на себя ответственность за неудачу сербов в Кубке Дэвиса.