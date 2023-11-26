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Сборная Италии второй раз в истории завоевала Кубок Дэвиса

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Сборная Италии по теннису в финальном матче Кубка Дэвиса в испанской Малаге нанесла поражение команде Австралии.

Янник Синнер во второй одиночной игре обыграл Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:0. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. В первой игре Маттео Арнальди взял верх над Алексеем Попыриным — 7:5, 2:6, 6:4.

Счёт в серии до двух побед стал 2-0 в пользу команды с Апеннинского полуострова.

Италия после победы в 1976 году выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович взял на себя ответственность за неудачу сербов в Кубке Дэвиса.

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