Генменеджер «Ак Барса» — о новых игроках: селекция ещё не закончена
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«Селекция закончена? Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц ещё до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что всё может быть», — цитирует Валиуллина «Спорт-Экспресс».
Команду из столицы Татарстана на днях пополнили защитник Митчелл Миллер и нападающий Райли Барбер.
«Ак Барс» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что дубль Евгения Свечникова помог «Ак Барсу» обыграть «Витязь» в матче КХЛ.