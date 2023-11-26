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Генменеджер «Ак Барса» — о новых игроках: селекция ещё не закончена

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не исключил, что до конца заявочного периода в команде ещё появятся новые хоккеисты.
Генменеджер «Ак Барса» — о новых игроках: селекция ещё не закончена
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Селекция закончена? Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц ещё до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что всё может быть», — цитирует Валиуллина «Спорт-Экспресс».

Команду из столицы Татарстана на днях пополнили защитник Митчелл Миллер и нападающий Райли Барбер.

«Ак Барс» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что дубль Евгения Свечникова помог «Ак Барсу» обыграть «Витязь» в матче КХЛ.

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