Степанова: когда ты лидер сборной, ты должен держать марку и уровень

Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала победу на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Соревнования были напряжёнными. Всегда сложно было выступать в родных стенах. Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку и уровень», — цитирует Степанову Sport24.

По итогам ритм-танца и произвольного танца дуэт получил от судей 220,44 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Шанаева и Павел Дрозд с результатом 201,42. Третьи — Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (178,04).

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве.