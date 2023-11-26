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Степанова: когда ты лидер сборной, ты должен держать марку и уровень

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Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала победу на шестом этапе Гран-при России в Москве.
Степанова: когда ты лидер сборной, ты должен держать марку и уровень
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Соревнования были напряжёнными. Всегда сложно было выступать в родных стенах. Догонять всегда легче, а когда ты лидер сборной, ты должен держать марку и уровень», — цитирует Степанову Sport24.

По итогам ритм-танца и произвольного танца дуэт получил от судей 220,44 балла.

На второй позиции расположились Елизавета Шанаева и Павел Дрозд с результатом 201,42. Третьи — Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (178,04).

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли шестой этап Гран-при России в Москве.

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