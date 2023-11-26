Пименов — о самом трудном матче в карьере: взглянул на табло в надежде, что скоро перерыв, а шла только 20-я минута

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов назвал свой самый трудный матч в карьере.

«Это, без сомнения, с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Мы проиграли по всем статьям. Дело было в Дортмунде. Дима Лоськов виноват, заработал дисквалификацию, а без него вся стратегия пошла прахом. (Смеётся.) Нас так гоняли, что хотелось только одного: чтобы всё побыстрее закончилось. Помню, взглянул на табло в надежде, что скоро перерыв, а шла только 20-я минута. В итоге уступили с достаточно скромным счётом 0:3», — рассказал он RT.

Ранее Руслан Нигматуллин назвал матч «Локомотива» с «Тиролем» самой сложной игрой в карьере.