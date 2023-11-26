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Гасилин: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар»

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гегемонии санкт-петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гасилин: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар»
  • © Дмитрий Маракасов / РФС

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие чёткой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — сказал он RT.

Ранее Гасилин заявил, что РФС всегда помогает Медиалиге как старший брат.

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