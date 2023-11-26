Гасилин: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о гегемонии санкт-петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отвечу как истинный болельщик сине-бело-голубых: я очень хочу, чтобы в нынешнем сезоне чемпионом стал «Краснодар». И недавний очный матч на «Газпром Арене» показал, что они могут. Но дотерпят ли? «Зенит» от всех остальных отличает наличие чёткой выстроенной стратегии, хотя «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» на трансферы и зарплаты тратят порой не меньше», — сказал он RT.

Ранее Гасилин заявил, что РФС всегда помогает Медиалиге как старший брат.