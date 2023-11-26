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Гасилин: РФС всегда идёт навстречу и помогает Медиалиге, как старший брат

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий за медиафутбольную команду «Чисто Питер», ответил на вопрос, может ли сотрудничество с РФС вывести Медиалигу на новый уровень и не потеряет ли она свою нынешнюю изюминку.
Гасилин: РФС всегда идёт навстречу и помогает Медиалиге, как старший брат
  • © Дмитрий Маракасов / РФС

«Прямого сотрудничества нет. Медиалига — обособленный проект, который сам развивается. Просто когда требуется помощь, Российский футбольный союз всегда идёт навстречу и помогает, как старший брат. Иногда просто советами, но они очень важны. Все говорят об участии медиакоманд в Кубке России, но при этом мало кто представляет, сколько документов нужно, чтобы получить разрешение, особенно клубам, не имеющим профессиональный статус. Там масса нюансов.

А то, что некоторые ребята пытаются трудоустроиться в клубах Второй и Первой лиг, так это жизнь — уровень в Медиалиге стал достаточно высок, и те, кто не реализовал себя в полной мере или по каким-то причинам не смог зарекомендовать, пытаются использовать альтернативный путь, как это, например, сделал Борис Фартуна, перешедший из 2DROTS в ФК «КАМАЗ». Но, повторюсь, это личный выбор каждого при наличии интереса со стороны клуба», — сказал экс-футболист RT.

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