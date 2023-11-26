«Краснодар» проиграл «Уралу» и опустился на второе место в РПЛ

«Урал» одержал победу над «Краснодаром» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Владис-Эммерсон Иллой-Айет (30-я минута), Андрей Егорычев (59-я) и Алексей Каштанов (86-я).

У гостей автором единственного гола стал Джон Кордоба на 21-й минуте.

Таким образом, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Урал» — на 11-й позиции (19).

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ.