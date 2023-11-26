Гол Агаларова с пенальти спас «Ахмат» от поражения в матче с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ

«Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на счету нападающего Владимира Обухова.

У гостей мяч с пенальти забил форвард Гамид Агаларов.

После 16 туров РПЛ оренбургская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 13 баллами располагаются на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл столичному «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.