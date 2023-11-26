Гол Агаларова с пенальти спас «Ахмат» от поражения в матче с «Оренбургом» в 16-м туре РПЛ
«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев гол на счету нападающего Владимира Обухова.
У гостей мяч с пенальти забил форвард Гамид Агаларов.
После 16 туров РПЛ оренбургская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 13 баллами располагаются на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА проиграл столичному «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.