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В «Оренбурге» недовольны ничьей в матче с «Ахматом»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о ничьей с «Ахматом» в 16-м туре чемпионата России по футболу.
В «Оренбурге» недовольны ничьей в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Конечно, мы не можем быть довольны ничьей с «Ахматом». Могли победить, наиграли на победу, но всё сложилось вот так. Мы понимаем, из-за чего не получилось победить, и будем работать над этим. В следующий раз доводить до ума», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на счету нападающего Владимира Обухова.

У гостей мяч с пенальти забил форвард Гамид Агаларов.

После 16 туров РПЛ оренбургская команда набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Грозненцы с 13 очками располагаются на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.

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