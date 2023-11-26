Вяльбе: Большунов ещё далеко не в форме

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение касательно формы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«В Вершине Тёи всё прошло замечательно. Большунов? Думаю, с учётом того, что он выигрывает буквально несколько секунд, он ещё далеко не в форме», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что надеется увидеть лучшую версию спортсмена в текущем сезоне.

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.

Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.