Бывший вратарь «Челси» Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Бывший вратарь лондонского «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в составе клуба Британской элитной хоккейной лиги «Белфаст Джайантс».

Как сообщает Belfast Telegraph, 41-летний чех вышел на лёд в третьем периоде во встрече с «Глазго Клэн» и отразил один бросок.

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Джайантс».

В ноябре вратарь перешёл в «Белфаст» на правах временной аренды. Чех является рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124).

Ранее сообщалось, что Чех включён в Зал славы Английской премьер-лиги.