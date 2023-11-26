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Бывший вратарь «Челси» Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

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Бывший вратарь лондонского «Челси» и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в составе клуба Британской элитной хоккейной лиги «Белфаст Джайантс».
Бывший вратарь «Челси» Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Как сообщает Belfast Telegraph, 41-летний чех вышел на лёд в третьем периоде во встрече с «Глазго Клэн» и отразил один бросок.

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Джайантс».

В ноябре вратарь перешёл в «Белфаст» на правах временной аренды. Чех является рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124).

Ранее сообщалось, что Чех включён в Зал славы Английской премьер-лиги.

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