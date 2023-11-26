Бывший вратарь «Челси» Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге
- AFP
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Как сообщает Belfast Telegraph, 41-летний чех вышел на лёд в третьем периоде во встрече с «Глазго Клэн» и отразил один бросок.
Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Джайантс».
В ноябре вратарь перешёл в «Белфаст» на правах временной аренды. Чех является рекордсменом сборной Чехии по футболу по количеству проведённых матчей (124).
Ранее сообщалось, что Чех включён в Зал славы Английской премьер-лиги.