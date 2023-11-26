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Бушманов считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака»

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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказал мнение касательно ухода защитника Георгия Джикии из клуба.
Бушманов считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В футболе быстро всё меняется. Поэтому я думаю, что не стоит. В любом случае Джикия сам вместе с клубом потом определит своё будущее», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.

Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дал понять, что рад возвращению Джикии в общую группу.

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