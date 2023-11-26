Бушманов считает, что Джикии не стоит уходить из «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В футболе быстро всё меняется. Поэтому я думаю, что не стоит. В любом случае Джикия сам вместе с клубом потом определит своё будущее», — цитирует Бушманова Metaratings.ru.
Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.
Ранее защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дал понять, что рад возвращению Джикии в общую группу.