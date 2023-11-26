Бородавко: Большунову ещё далеко до своей суперформы
- РИА Новости
«Гонки прошли достаточно хорошо. Большунов сумел выиграть, но преимущество совсем маленькое, Савелий Коростелёв проиграл ему всего шесть секунд. Радует форма Большунова, хотя до суперформы ещё достаточно далеко», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.
Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).
Ранее Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.