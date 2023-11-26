Бородавко: Большунову ещё далеко до своей суперформы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил форму трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Гонки прошли достаточно хорошо. Большунов сумел выиграть, но преимущество совсем маленькое, Савелий Коростелёв проиграл ему всего шесть секунд. Радует форма Большунова, хотя до суперформы ещё достаточно далеко», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.

Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.