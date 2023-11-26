Клопп объяснил эмоциями конфликт между Нуньесом и Гвардиолой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал стычку нападающего команды Дарвина Нуньеса с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после матча 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Это эмоции. Хосеп хотел победить, Дарвин тоже. Я пытался успокоить ситуацию, потому что люблю обоих. Хотя не понял на 100%, что произошло», — приводит слова тренера Sky Sports.

Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. После игры Нуньес подошёл к Гвардиоле и начал ему что-то эмоционально высказывать. В результате Клопп оттащил нападающего.

После 13 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Горожане» с 29 баллами располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 13-го тура АПЛ.