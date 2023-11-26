Российскому футбольному тренеру подарили машину в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) подарила ему автомобиль после отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Я ощущаю огромную благодарность перед всей страной за щедрый подарок, который мне был вручён от имени КФФ. Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как наставник и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками», — написал Адиев на своей странице в социальной сети.

По словам тренера, казахстанские футболисты будут делать всё возможное, чтобы попасть на европейское первенство.

«Мы осознаём, что нас ждёт большая работа, и мы укрепим все наши усилия и привнесём на платформу футбола нашу страсть и преданность спорту. Я глубоко ценю этот дар, он станет для меня не только источником мотивации, но и напоминанием о нашей обязанности перед Казахстаном и казахстанским народом. Спасибо вам всем за веру в нас и за вашу поддержку», — заявил он.

46-летний россиянин возглавляет сборную Казахстана с мая 2022 года. Под его руководством национальная команда заняла четвёртое место в группе H отборочного турнира и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы. При этом у казахстанцев есть шанс завоевать путёвку на турнир через плей-офф. В марте 2024-го они сыграют с Грецией в полуфинале пути C.

Ранее состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на Евро-2024.