Российскому футбольному тренеру подарили машину в Казахстане
Тренеру сборной Казахстана Адиеву подарили машину после отбора на Евро-2024
«Я ощущаю огромную благодарность перед всей страной за щедрый подарок, который мне был вручён от имени КФФ. Я частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как наставник и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками», — написал Адиев на своей странице в социальной сети.
По словам тренера, казахстанские футболисты будут делать всё возможное, чтобы попасть на европейское первенство.
«Мы осознаём, что нас ждёт большая работа, и мы укрепим все наши усилия и привнесём на платформу футбола нашу страсть и преданность спорту. Я глубоко ценю этот дар, он станет для меня не только источником мотивации, но и напоминанием о нашей обязанности перед Казахстаном и казахстанским народом. Спасибо вам всем за веру в нас и за вашу поддержку», — заявил он.
46-летний россиянин возглавляет сборную Казахстана с мая 2022 года. Под его руководством национальная команда заняла четвёртое место в группе H отборочного турнира и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы. При этом у казахстанцев есть шанс завоевать путёвку на турнир через плей-офф. В марте 2024-го они сыграют с Грецией в полуфинале пути C.
Ранее состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на Евро-2024.