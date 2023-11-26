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НХЛ улучшила статистику Панарина в матче с «Бостоном»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) улучшила статистику российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
НХЛ улучшила статистику Панарина в матче с «Бостоном»
  • AP

Как сообщается на сайте НХЛ, 32-летний россиянин отметился тремя результативными действиями.

Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 7:4. Изначально в активе нападающего были гол и голевой пас. Через несколько часов после окончания игры НХЛ изменила список ассистентов у американского форварда Криса Крайдера в эпизоде со вторым голом и внесла в него Панарина.

Таким образом, на его счету стало три очка, а не два.

Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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