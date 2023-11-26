НХЛ улучшила статистику Панарина в матче с «Бостоном»
- AP
Как сообщается на сайте НХЛ, 32-летний россиянин отметился тремя результативными действиями.
Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счётом 7:4. Изначально в активе нападающего были гол и голевой пас. Через несколько часов после окончания игры НХЛ изменила список ассистентов у американского форварда Криса Крайдера в эпизоде со вторым голом и внесла в него Панарина.
Таким образом, на его счету стало три очка, а не два.
Ранее сообщалось, что два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.