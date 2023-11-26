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15-летний форвард «Милана» Камарда стал самым молодым дебютантом Серии А

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Нападающий «Милана» Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом чемпионата Италии по футболу.

Форвард вышел на замену в концовке матча 13-го тура с «Фиорентиной» (1:0). Таким образом, Камарда провёл первую игру за главную команду «Милана» в возрасте 15 лет и 8 месяцев.

Предыдущее достижение принадлежало Уиздому Ами из «Болоньи», который дебютировал в Серии А в возрасте 15 лет и 9 месяцев.

Камарда в 13 матчах за вторую команду «Милана» в текущем сезоне забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович не исключил возвращения в «Милан».





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