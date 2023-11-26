Степанова и Букин рассказали, что в ритм-танце у них получилось практически всё
«Получилось практически всё, что наработали с Красноярска, мы много успели сделать — и по скорости, и по энергетике. Программу мы пронесли лучше, чем раньше. От начальной позы до конца. Надеюсь, зрители увидели этот спектакль», — цитирует Степанову ТАСС.
При этом Букин подчеркнул, что «нет предела совершенству».
«Вернёмся и будем готовиться к чемпионату России. Прошла первая часть Гран-при, но хочется рваться в бой, хочется добавлять, исправлять», — добавил фигурист.
Степанова и Букин лидируют после ритм-танца. Фигуристы получили от судей в первый соревновательный день 87,78 балла. На второй позиции расположились Елизавета Шанаева и Павел Дрозд с результатом 78,97. Третьи — Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (71,11).
Исполнение произвольного танца состоится 26 ноября.
Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при России в Москве.