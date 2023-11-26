Степанова и Букин рассказали, что в ритм-танце у них получилось практически всё

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин считают, что почти идеально выступили в ритм-танце на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Получилось практически всё, что наработали с Красноярска, мы много успели сделать — и по скорости, и по энергетике. Программу мы пронесли лучше, чем раньше. От начальной позы до конца. Надеюсь, зрители увидели этот спектакль», — цитирует Степанову ТАСС.

При этом Букин подчеркнул, что «нет предела совершенству».

«Вернёмся и будем готовиться к чемпионату России. Прошла первая часть Гран-при, но хочется рваться в бой, хочется добавлять, исправлять», — добавил фигурист.

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца. Фигуристы получили от судей в первый соревновательный день 87,78 балла. На второй позиции расположились Елизавета Шанаева и Павел Дрозд с результатом 78,97. Третьи — Софья Тютюнина и Матвей Грачёв (71,11).

Исполнение произвольного танца состоится 26 ноября.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при России в Москве.







