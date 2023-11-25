«Ньюкасл» разгромно обыграл «Челси» в 13-м туре АПЛ
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Встреча в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 4:1.
Голами в составе победителей отметились Александер Исак, Джамал Ласселлс, Жоэлинтон и Энтони Гордон. За гостей единственный мяч забил Рахим Стерлинг.
Таким образом, «Ньюкасла» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Челси» — на десятой позиции (16 баллов).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 13-го тура АПЛ.