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«Ньюкасл» разгромно обыграл «Челси» в 13-м туре АПЛ

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«Ньюкасл» одержал победу над «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ньюкасл» разгромно обыграл «Челси» в 13-м туре АПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Serena Taylor

Встреча в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Александер Исак, Джамал Ласселлс, Жоэлинтон и Энтони Гордон. За гостей единственный мяч забил Рахим Стерлинг.

Таким образом, «Ньюкасла» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Челси» — на десятой позиции (16 баллов).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 13-го тура АПЛ.

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