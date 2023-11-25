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Игнатов и Селихов не попали в заявку «Спартака» на матч с «Балтикой» из-за болезни

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В московском «Спартаке» сообщили, что полузащитник Михаил Игнатов и голкипер Александр Селихов не смогут помочь своей команде в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой» по медицинским показаниям.
Игнатов и Селихов не попали в заявку «Спартака» на матч с «Балтикой» из-за болезни
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — цитирует представителя пресс-службы красно-белых «Матч ТВ».

«Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Балтика» (12) располагается на 14-й строчке.

Игра состоится 25 ноября в Калининграде.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».

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