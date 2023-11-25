Игнатов и Селихов не попали в заявку «Спартака» на матч с «Балтикой» из-за болезни

В московском «Спартаке» сообщили, что полузащитник Михаил Игнатов и голкипер Александр Селихов не смогут помочь своей команде в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой» по медицинским показаниям.

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