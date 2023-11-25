Игнатов и Селихов не попали в заявку «Спартака» на матч с «Балтикой» из-за болезни
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«Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», — цитирует представителя пресс-службы красно-белых «Матч ТВ».
«Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Балтика» (12) располагается на 14-й строчке.
Игра состоится 25 ноября в Калининграде.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».