Ефимова рассказала, что занималась боксом и йогой во время паузы в карьере
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
«Я очень быстро соскучилась. Я всё равно плавала два-три раза в неделю. Бывало, что пропускала месяц-полтора, но я делала йогу, занималась боксом, танцами. В начале да, были моменты, когда долго-долго не плавала, не хотела», — цитирует Ефимову РИА Новости.
Россиянка завоевала две медали на чемпионате России по плаванию, который проходит Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября. В последний раз 31-летняя пловчиха принимала участие в соревнованиях в 2021 году.
Ефимова также является трёхкратной призёркой ОИ, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. На её счету три золота чемпионата Европы на короткой воде и четыре награды высшей пробы Универсиады.
Ранее Ефимова ответила на вопрос о возвращении в большой спорт.