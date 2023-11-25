Узбекистан проиграл Франции и вылетел с юниорского ЧМ по футболу
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- © Robertus Pudyanto - FIFA
Встреча проходила в Суракарте и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил полузащитник Исмаил Бунеб.
Таким образом, французские футболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира, где встретятся с победителем игры между сборными Мали и Марокко.
Напомним, что Узбекистан в 1/8 финала одержал победу над командой Англии.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком московского клуба.