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Узбекистан проиграл Франции и вылетел с юниорского ЧМ по футболу

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Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира в Индонезии для игроков не старше 17 лет.
Узбекистан проиграл Франции и вылетел с юниорского ЧМ по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Robertus Pudyanto - FIFA

Встреча проходила в Суракарте и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Исмаил Бунеб.

Таким образом, французские футболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира, где встретятся с победителем игры между сборными Мали и Марокко.

Напомним, что Узбекистан в 1/8 финала одержал победу над командой Англии.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком московского клуба.

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