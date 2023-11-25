Узбекистан проиграл Франции и вылетел с юниорского ЧМ по футболу

Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира в Индонезии для игроков не старше 17 лет.

Встреча проходила в Суракарте и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Исмаил Бунеб.

Таким образом, французские футболисты вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира, где встретятся с победителем игры между сборными Мали и Марокко.

Напомним, что Узбекистан в 1/8 финала одержал победу над командой Англии.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев второй месяц подряд признан лучшим игроком московского клуба.