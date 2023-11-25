Карякин заявил, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Федерация шахмат России (ФШР) ищет любой повод, чтобы унизить его, и манипулирует фактами.

«После того, как я подтвердил отсутствие возможности поехать на турнир в Китае, ФШР меня обвинили в том, что «у меня другие приоритеты» и «я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную», — написал Карякин в своём Telegram-канале.

По словам спортсмена, приглашение в Китай он получил менее чем за месяц до начала и не мог подставить организаторов фестиваля «Шахматные звёзды», из-за участия в котором отказался ехать на турнир сборных по быстрым шахматам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ», — добавил Карякин.

24 ноября ФШР объявила состав сборной России на турнир ШОС, на котором команда сможет выступить с флагом и гимном. Исполнительный директор федерации Александр Ткачёв сообщил, что Карякину было предложено возглавить сборную, и обвинил шахматиста в том, что он выбрал коммерческий турнир.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в партии четвёртого тура пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).