Экс российский фигурист Володин в паре с Хазе победил на этапе Гран-при в Японии

Немка Минерва Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин победили в парном катании на шестом этапе международной серии Гран-при в Японии.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристы набрали 202,51 (67,23 + 135,28) балла.

Второе место — у итальянцев Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (190,31), третье заняли их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (186,47).

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Финляндии.