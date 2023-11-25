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Экс российский фигурист Володин в паре с Хазе победил на этапе Гран-при в Японии

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Немка Минерва Хазе и бывший российский фигурист Никита Володин победили в парном катании на шестом этапе международной серии Гран-при в Японии.
Экс российский фигурист Володин в паре с Хазе победил на этапе Гран-при в Японии
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

По итогам короткой и произвольной программ фигуристы набрали 202,51 (67,23 + 135,28) балла.

Второе место — у итальянцев Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (190,31), третье заняли их соотечественники Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (186,47).

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.  

Ранее сообщалось, что американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли этап Гран-при ISU в Финляндии.

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