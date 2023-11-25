Из программы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на ГП в Казани
- РИА Новости
«Мы его купировали», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.
На четвёртом этапе Гран-при России 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа, а слайд был засчитан как падение. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался о допинговом деле Валиевой.