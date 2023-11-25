Из программы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на ГП в Казани

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос про слайд, который судьи этапа Гран-при России в Казани засчитали фигуристке за падение и из-за которого снизили оценку.

«Мы его купировали», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

На четвёртом этапе Гран-при России 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа, а слайд был засчитан как падение. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался о допинговом деле Валиевой.