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Из программы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на ГП в Казани

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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос про слайд, который судьи этапа Гран-при России в Казани засчитали фигуристке за падение и из-за которого снизили оценку.
Из программы Валиевой убрали элемент, засчитанный за падение на ГП в Казани
  • РИА Новости

«Мы его купировали», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

На четвёртом этапе Гран-при России 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа, а слайд был засчитан как падение. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался о допинговом деле Валиевой.

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