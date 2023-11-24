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Авербух о деле Валиевой: искренне верю в невиновность Камилы

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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
Авербух о деле Валиевой: искренне верю в невиновность Камилы
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Очень сложная история. Она настолько долго тянется. Поэтому я надеюсь, что если какое-то наказание и последует, то прошедшее время будет зачтено. Я искренне верю в невиновность Камилы. Этери Георгиевна Тутберидзе и её штаб всегда работали исключительно на результат», — цитирует Авербуха «Матч ТВ». 

Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки 10 ноября 2023 года. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение по поводу требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить Валиевой выступать на международных соревнованиях в течение четырёх лет.

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