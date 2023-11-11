Журова: Валиеву хотят дисквалифицировать, потому что она на голову выше всех

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение по поводу требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российской фигуристке Камиле Валиевой выступать на международных соревнованиях в течение четырёх лет.

«Четыре года отстранения от соревнований — это просто беспрецедентный случай. Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определённо на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали.

Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определённых препаратов было случайным, неумышленным», — заявила она RT.

Ранее Журова прокомментировала решение CAS вынести вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой в январе.