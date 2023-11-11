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Журова: Валиеву хотят дисквалифицировать, потому что она на голову выше всех

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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение по поводу требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российской фигуристке Камиле Валиевой выступать на международных соревнованиях в течение четырёх лет.

«Четыре года отстранения от соревнований — это просто беспрецедентный случай. Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определённо на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали.

Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определённых препаратов было случайным, неумышленным», — заявила она RT.

Ранее Журова прокомментировала решение CAS вынести вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой в январе.

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