Журова: дело Валиевой затягивают, чтобы лишить её возможности выступать

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение CAS вынести вердикт по делу фигуристки Камилы Валиевой в январе.

«Всё это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала. Валиева же — совершенно потрясающая фигуристка, её просто хотят лишить возможности выступать. Её способностями и программами восхищаются все.

При подобных ситуациях и случаях появлялась возможность накрыть всех наших спортсменов. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», — сказала RT Журова.

Ранее Трэвис Тайгарт заявил, что затягивание процесса Валиевой не позволяет надеяться на справедливость.