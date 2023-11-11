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Тайгарт: затягивание процесса Валиевой не позволяет надеяться на справедливость

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал затягивание рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Каждый заслуживает хорошо обоснованного решения, основанного на доказательствах, но то, что эта печальная сага всё ещё не разрешена, лишает нас шанса на справедливый исход», — цитирует Тайгарта USA Today.

Он также отметил, что система Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть реформирована для гарантии того, что ни у одного спортсмена никогда не отнимут результат его самопожертвования, тяжёлой работы, а также законное место на пьедестале почёта.

Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки 10 ноября 2023 года. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович выразила мнение, что вынесение решения по делу Валиевой за два месяца является очень коротким сроком для CAS.

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