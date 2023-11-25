Чигирёва заявила, что хочет вдохновлять спортсменок на красивые программы

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва назвала главную задачу на Кубке России.

«Мало того, что это был дебют новой программы, но до этого я в принципе никогда не делала техническое соло. Так что это был ещё и мой личный дебют, который прошёл успешно», — цитирует Чигирёву «Матч ТВ».

Она также отметила, что главной миссией для неё и её тренера Татьяны Николаевны Нигматуллиной было показать, что можно и нужно составлять красивые программы в сочетании с музыкой, несмотря на новые рамки правил.

«Просто хотела вдохновить девчонок и их наставников на то, что не нужно отчаиваться и всё равно нужно пытаться делать наши любимые красивые выступления», — добавила Чигирёва.

Спортсменка одержала победу с технической программой «Феникс» на Кубке России в Калининграде.

28-летняя синхронистка завоевала золотые медали на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио. Также Чигирёва является 11-кратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что Мария Каменева одержала победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине в Санкт‑Петербурге.