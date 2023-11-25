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Чигирёва заявила, что хочет вдохновлять спортсменок на красивые программы

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва назвала главную задачу на Кубке России.
Чигирёва заявила, что хочет вдохновлять спортсменок на красивые программы
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Мало того, что это был дебют новой программы, но до этого я в принципе никогда не делала техническое соло. Так что это был ещё и мой личный дебют, который прошёл успешно», — цитирует Чигирёву «Матч ТВ».

Она также отметила, что главной миссией для неё и её тренера Татьяны Николаевны Нигматуллиной было показать, что можно и нужно составлять красивые программы в сочетании с музыкой, несмотря на новые рамки правил. 

«Просто хотела вдохновить девчонок и их наставников на то, что не нужно отчаиваться и всё равно нужно пытаться делать наши любимые красивые выступления», — добавила Чигирёва. 

Спортсменка одержала победу с технической программой «Феникс» на Кубке России в Калининграде.

28-летняя синхронистка завоевала золотые медали на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио. Также Чигирёва является 11-кратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы. 

Ранее сообщалось, что Мария Каменева одержала победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине в Санкт‑Петербурге.

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