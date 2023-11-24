Радимов уверен в победе «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает петербургскую команду явным фаворитом в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Если быть объективными, «Зенит» с большой долей вероятности одержит победу», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

При этом он назвал потерей отсутствие в предстоящей игре травмированного колумбийского нападающего Матео Кассьерры.

«Но у «Зенита» такая скамейка, что есть игроки, которые смогут его заменить. Даже можно перестроить схему и сыграть не с двумя нападающими. Мне кажется, что сыграют по схеме 4–3–3, а Иван Сергеев будет действовать на острие атаки», — добавил Радимов.

Команда Сергея Семака с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» (десять) располагается на 16-й строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

«Зенит» примет «Сочи» в Санкт-Петербурге 25 ноября. Игра начнётся в 15:15 мск.

Кассьерра продолжает восстанавливаться после травмы. Колумбиец с 12 голами является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата.

Ранее сообщалось, что, помимо Кассьерры, пропустят матч с «Сочи» Густаво Мантуан и Вячеслав Караваев.