Медведев: появление женского «Спартака» добавит интриги чемпионату России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев положительно оценил создание московской команды «Спартак» в чемпионате России по футболу среди женщин.

«Появление женской команды «Спартак«» добавит интриги чемпионату. Хорошо, что появляются новые команды и девчонки. Футбол будет развиваться», — цитирует Медведева РИА Новости.

14 октября стало известно о том, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба.

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России (2002, 2013) в составе воронежской «Энергии» и клуба «Рязань-ВДВ», чемпионкой США с «Индианой» (2007). Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005).

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА и во второй раз подряд выиграл женскую Суперлигу.