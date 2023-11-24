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Медведев: появление женского «Спартака» добавит интриги чемпионату России

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев положительно оценил создание московской команды «Спартак» в чемпионате России по футболу среди женщин.
Медведев: появление женского «Спартака» добавит интриги чемпионату России
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Появление женской команды «Спартак«» добавит интриги чемпионату. Хорошо, что появляются новые команды и девчонки. Футбол будет развиваться», — цитирует Медведева РИА Новости.

14 октября стало известно о том, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба. 

36-летняя футболистка является двукратной чемпионкой России (2002, 2013) в составе воронежской «Энергии» и клуба «Рязань-ВДВ», чемпионкой США с «Индианой» (2007). Также в её коллекции победа на молодёжном чемпионате Европы (2005). 

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА и во второй раз подряд выиграл женскую Суперлигу.

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