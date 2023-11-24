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Игнашевич: матч со «Спартаком» не является чем-то особенным для «Балтики»

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче 16-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Игнашевич: матч со «Спартаком» не является чем-то особенным для «Балтики»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сборники вернулись только сегодня. Сейчас будем смотреть на их состояние. Основная обойма готовилась две недели. Надеемся провести хорошую игру. Матч со «Спартаком» не является чем-то особенным. Обычная игра», — цитирует Игнашевича Sport24.

Он также подчеркнул, что состав красно-белых предугадать непросто.

Матч пройдёт 25 ноября. «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Балтика» (12) располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».

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