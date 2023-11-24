Защитник «Ниццы» Аталь арестован полицией Франции за разжигание межнациональной розни

Защитник футбольного клуба «Ницца» Юсеф Аталь был взят под стражу полицией Франции по подозрению в разжигании межнациональной розни.

Как сообщает Nice Matin, причиной задержания является распространение видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле в секторе Газа.

25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.

Футболист дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом. Теперь он не сыграет до середины декабря.

Ранее Нурмагомедов осудил отстранение футболиста «Ниццы» за поддержку Палестины.