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Защитник «Ниццы» Аталь арестован полицией Франции за разжигание межнациональной розни

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Защитник футбольного клуба «Ницца» Юсеф Аталь был взят под стражу полицией Франции по подозрению в разжигании межнациональной розни.
Защитник «Ниццы» Аталь арестован полицией Франции за разжигание межнациональной розни
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает Nice Matin, причиной задержания является распространение видео с проповедником, призывающим к «чёрному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле в секторе Газа.

25 октября руководство Лиги 1 приняло решение наложить дисциплинарные санкции на Аталя за разжигание национальной ненависти.

Футболист дисквалифицирован на семь матчей за репост в соцсетях видео с призывом. Теперь он не сыграет до середины декабря.

Ранее Нурмагомедов осудил отстранение футболиста «Ниццы» за поддержку Палестины.

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