ТАСС: Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Москве

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сопровождает Камилу Валиеву на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на московском этапе Гран-при. С Егадзе в Японию полетел Даниил Глейхенгауз», — приводит слова источника ТАСС.

На этапе Гран-при России в Казани 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Гран-при в Москве пройдёт с 25 по 26 ноября.

Ранее Валиева представила трофей Игр Будущего в Ульяновске.