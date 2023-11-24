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ТАСС: Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Москве

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сопровождает Камилу Валиеву на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
ТАСС: Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Москве
  • РИА Новости

«Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на московском этапе Гран-при. С Егадзе в Японию полетел Даниил Глейхенгауз», — приводит слова источника ТАСС.

На этапе Гран-при России в Казани 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Гран-при в Москве пройдёт с 25 по 26 ноября.

Ранее Валиева представила трофей Игр Будущего в Ульяновске.

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