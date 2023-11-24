ТАСС: Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Москве
- РИА Новости
«Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на московском этапе Гран-при. С Егадзе в Японию полетел Даниил Глейхенгауз», — приводит слова источника ТАСС.
На этапе Гран-при России в Казани 17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.
Гран-при в Москве пройдёт с 25 по 26 ноября.
Ранее Валиева представила трофей Игр Будущего в Ульяновске.