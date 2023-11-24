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В МЮ отказались комментировать информацию об интересе к защитнику «Зенита» Алипу

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Представители «Манчестер Юнайтед» высказались о возможном интересе клуба к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.
В МЮ отказались комментировать информацию об интересе к защитнику «Зенита» Алипу
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Мы не комментируем слухи о трансферах», — приводит слова пресс-службы «Манчестер Юнайтед» ТАСС.

Как сообщает El.kz, МЮ заинтересован в услугах футболиста сборной Казахстана.

23-летний игрок в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

Ранее Алип заявил, что перед началом сезона бразильцев попросили выучить сто слов по-русски.

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