В МЮ отказались комментировать информацию об интересе к защитнику «Зенита» Алипу
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Мы не комментируем слухи о трансферах», — приводит слова пресс-службы «Манчестер Юнайтед» ТАСС.
Как сообщает El.kz, МЮ заинтересован в услугах футболиста сборной Казахстана.
23-летний игрок в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах не отметился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.
Ранее Алип заявил, что перед началом сезона бразильцев попросили выучить сто слов по-русски.