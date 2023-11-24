Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»

Журналист Павел Гогнидзе стал генеральным директором кипрского «Ариса».

«Владельцы, офис и команда уже проделали огромную работу на поле и вне его. Моя задача — поделиться с коллективом «Ариса» своей энергией и вместе покорять новые высоты», — цитирует Гогнидзе пресс-служба клуба.

Функционер был главным редактором UEFA на русском языке, также консультировал футбольные клубы Европы и Африки по развитию. У специалиста есть тренерская лицензия UEFA-B и опыт работы главным тренером и наставником академии.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил состояние российского нападающего команды Александра Кокорина.