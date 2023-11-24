RT в Telegram
Подпишись

Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»

Короткая ссылка
Журналист Павел Гогнидзе стал генеральным директором кипрского «Ариса».
Павел Гогнидзе стал генеральным директором «Ариса»
  • Gettyimages.ru

«Владельцы, офис и команда уже проделали огромную работу на поле и вне его. Моя задача — поделиться с коллективом «Ариса» своей энергией и вместе покорять новые высоты», — цитирует Гогнидзе пресс-служба клуба.

Функционер был главным редактором UEFA на русском языке, также консультировал футбольные клубы Европы и Африки по развитию. У специалиста есть тренерская лицензия UEFA-B и опыт работы главным тренером и наставником академии. 

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил состояние российского нападающего команды Александра Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить