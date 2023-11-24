Бывший футболист сборной Италии Балотелли попал в аварию

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли попал в аварию в Италии.

Инцидент произошёл 23 ноября в Брешии (Италия).

По данными СМИ, 23-летний итальянец в результате ДТП не пострадал.

При этом нападающий отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови.

В настоящее время Балотелли играет за турецкий «Адана Демирспор». В нынешнем сезоне он забил три мяча в пяти матчах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Балотелли ответил на критику со стороны бывшего партнёра по миланскому «Интеру», экс-форварду сборной Италии Златана Ибрагимовича.