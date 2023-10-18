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Балотелли: уход Ибрагимовича помог «Интеру» выиграть Лигу чемпионов

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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны бывшего партнёра по «Интеру» Златана Ибрагимовича.

«Снимком с кубком Лиги чемпионов я хотел показать ему, что играл в важных матчах, которые ему, вероятно, пришлось пропустить.

Я как личность всегда был сильнее Ибрагимовича, вот почему он не создавал мне особых проблем. Я бы сказал, что уход Златана помог «Интеру» выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Балотелли Football Italia.

Ибрагимович недавно заявил, что Балотелли упустил возможности реализовать свой талант. В ответ тот опубликовал фото с кубком Лиги чемпионов, намекнув, что швед за свою карьеру не смог выиграть этот титул.

Ранее Ибрагимович раскритиковал футболистов за переезд в Саудовскую Аравию.

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