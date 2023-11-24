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Италия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030 из‑за гибели итальянца в Каире

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Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объяснил, почему было принято решение отказаться подавать совместную с Египтом и Саудовской Аравией заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.
Италия отказалась от заявки на проведение ЧМ-2030 из‑за гибели итальянца в Каире
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы понимаем, что совместная заявка с Египтом и Саудовской Аравией могла бы стать успешной. Но отклонили предложения провести чемпионат мира 2030 года из‑за проблем международного характера, связанных с делом Реджени, а также из‑за того, что некоторые наши ценности не разделяются. Мы не можем всегда делать вид, что ничего не произошло», — приводит слова Гравины Sportmediaset.

В 2016 году в Египте исчез итальянский социолог Джулио Реджени. Позже его тело со следами пыток было обнаружено на автостраде близ Каира. Инцидент вызвал обострение дипломатических отношений между странами.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдёт на трёх континентах.

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