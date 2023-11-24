Россия стала четвёртой по стоимости сборной, пропускающей Евро-2024
Как сообщается на сайте Transfermarkt, российская сборная заняла четвёртое место с общей стоимостью состава €157,3 млн.
Возглавила рейтинг национальная команда Норвегии (€335,4 млн). На второй строчке расположилась сборная Швеции (€206,9 млн). Третьей стала команда Ирландии (€161,6 млн).
Чемпионат Европы по футболу в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года на неопределённый срок из-за событий на Украине.
Ранее состоялась жеребьёвка стыковых матчей отбора на Евро-2024.