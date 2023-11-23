Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди юношей

Россиянин Алексей Гребнев досрочно завоевал золотую медаль чемпионата мира по шахматам среди юношей до 18 лет в Италии.

Российский шахматист по итогам десяти туров набрал 9,5 очка и стал недосягаем для ближайших соперников.

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал победу Гребнева превосходным результатом.

«Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня», — цитирует Филатова ТАСС.

Заключительный тур пройдёт 24 ноября.

Ранее Аркадий Дворкович заявил, что в ФИДЕ обсуждают участие россиян в командных турнирах.