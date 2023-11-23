Бестемьянова считает, что Загитова и Медведева не возобновят карьеру

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возобновлении карьеры российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

«Я лично, конечно, хотела бы возвращения Алины Загитовой, но не знаю, что может повлиять на её решение. То же самое касается и Жени Медведевой. Я не думаю, что она будет возобновлять карьеру», — цитирует Бестемьянову Legalbet.

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Алина является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала об отношениях с серебряным призёром Игр Евгенией Медведевой.