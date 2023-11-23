Теннисный судья Дукман дисквалифицирован на 10,5 года за коррупционные нарушения

Словенский теннисный судья Марко Дукман отстранён от спорта на десять лет и шесть месяцев после признания в нарушениях Теннисной антикоррупционной программы (TACP).

Арбитр признался в четырёх нарушениях организации, включая заключение пари на теннисные матчи и манипулирование данными об играх, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Специалист временно отстранён с 8 сентября, и время, отбытое в рамках отстранения, будет зачтено в срок дисквалификации. Дисквалификация Дукмана завершится 7 марта 2034 года.

Ранее сообщалось, что сборную Франции могут дисквалифицировать с юношеского чемпионата мира по футболу в Индонезии.