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Теннисный судья Дукман дисквалифицирован на 10,5 года за коррупционные нарушения

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Словенский теннисный судья Марко Дукман отстранён от спорта на десять лет и шесть месяцев после признания в нарушениях Теннисной антикоррупционной программы (TACP).
Теннисный судья Дукман дисквалифицирован на 10,5 года за коррупционные нарушения
  • РИА Новости

Арбитр признался в четырёх нарушениях организации, включая заключение пари на теннисные матчи и манипулирование данными об играх, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Специалист временно отстранён с 8 сентября, и время, отбытое в рамках отстранения, будет зачтено в срок дисквалификации. Дисквалификация Дукмана завершится 7 марта 2034 года.

Ранее сообщалось, что сборную Франции могут дисквалифицировать с юношеского чемпионата мира по футболу в Индонезии.

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