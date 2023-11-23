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L'Equipe: один из атаковавших автобус «Лиона» фанатов получил условный срок

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Болельщику французского «Марселя», который бросал камни в автобус с футболистами «Лиона» перед матчем десятого тура чемпионата Франции, вынесли приговор.
L'Equipe: один из атаковавших автобус «Лиона» фанатов получил условный срок
  • Gettyimages.ru

Подсудимый признал свою вину, заявив, что сделал это из-за эмоций, однако суд не смог установить, является ли именно этот камень, брошенный фанатом, причиной разбитого окна и травм тренера «Лиона», поэтому фаната приговорили к четырём месяцам лишения свободы условно, сообщает L'Equipe.

Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла. Матч между командами перенесли на 6 декабря. Также Профессиональная футбольная лига Франции решила не наказывать «Марсель» за нападение их фанатов на автобус «Лиона».

Ранее матч 34-го тура чемпионата Бразилии по футболу между «Куритибой» и «Крузейро» был остановлен из-за бесчинств болельщиков.

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